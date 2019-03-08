تراجعت التجارة الخارجية الصينية بنسبة 8ر13% على أساس سنوي في فبراير الماضي، لتصل إلى 36ر266 مليار دولار؛ وذلك وفقا لما أعلنته المصلحة العامة الصينية للجمارك.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن الصادرات انخفضت بنسبة 7ر20% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 24ر135 مليار دولار الشهر الماضي، كما انخفضت الواردات بنسبة 2ر5% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 12ر131 مليار دولار .

وأضافت المصلحة أنه خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بلغ حجم التجارة الخارجية للصين 72ر622 مليار دولار، بانخفاض 9ر3% على أساس سنوي، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 6ر4% لتصل إلى 21ر353 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 1ر3% إلى 51ر309 مليار دولار؛ ليصل الفائض التجاري إلى 7ر43 مليار دولار، بانخفاض 6ر13% على أساس سنوي .

وأشارت المصلحة إلى أنه خلال فترة الشهرين الأولين، ارتفع حجم التجارة بين الصين، والاتحاد الأوروبي، ودول آسيان، واليابان بواقع 9ر8%، و9ر1%، و4% على التوالي، في حين سجلت التجارة مع البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق أسرع متوسط النمو، مع بلوغ إجمالي حجم التجارة 28ر1 تريليون يوان (حوالي 191 مليار دولار)؛ بزيادة 4ر2% على أساس سنوي.

ولفتت المصلحة إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 9ر9%، في حين تراجعت الواردات الصينية بنسبة 2ر32% خلال الشهرين الماضيين.