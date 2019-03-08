المبعوث النووي الكوري الجنوبي: أمريكا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع كوريا الشمالية

قال الممثل الخاص لشؤون الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية بوزارة خارجية كوريا الجنوبية لي دو- هون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع كوريا الشمالية .

وأضاف المبعوث النووي- في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر القمة مثمرة وبناءة.

وأجاب لي دو-هون، عند سؤاله عما إذا كان تلقى رسالة من الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، بأنه لم يتلق أي رسالة، مضيفا أنه إذا أتيحت له فرصة، يمكنه الحديث عن القضايا المختلفة مع كوريا الشمالية.

وعاد "لي" إلى بلاده اليوم، مختتما زيارته إلى الولايات المتحدة؛ لتقييم نتائج القمة الكورية الشمالية-الأمريكية الثانية ومناقشة الخطوات التالية.

وكان المبعوث النووي الكوري الجنوبي قد اجتمع مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، في واشنطن يوم 6 مارس، حيث ناقش معه الخطوات التالية بعد انتهاء القمة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في هانوي عاصمة فيتنام، بدون التوصل إلى أي اتفاق.