تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ عملية استهداف نوعية لمواقع حوثية

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم الأحد عملية استهداف نوعية في مديرية (الصليف) ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن "الأهداف المدمرة شملت عدد (6) مواقع لتجميع وتفخيخ واطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الارهابية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

ولفت إلى أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تبعد مسافة (2.1) كلم من المواقع المستهدفة".

أضاف العقيد المالكي "أن المليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك نصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة".

وأكد "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واستمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق (ستوكهولم) وإنهاء الانقلاب".