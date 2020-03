الصحف البريطانية تمنح صلاح لقب ثالث أفضل لاعب في مواجهة بورنموث

حصل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على تقييم جيد في معظم الصحف البريطانية، على خلفية مستواه في مواجهة بورنموث التي جرت أول أمس السبت على ملعب أنفيلد رود، وفاز فيها الريدز بهدفين دون رد.

وسجل محمد صلاح هدف تعادل ليفربول أمام بورنموث بعدما تقدم الضيوف في النتيجة، قبل أن يحرز ساديو ماني، هدف فوز الريدز باللقاء.

وتراوح تقييم صلاح بين 7 إلى 8.5 درجات في مختلف المواقع والصحف البريطانية، ليأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الأفضل بالمباراة بمتوسط تقييم بلغ 7.4، خلف ساديو ماني الحاصل على تقييم 8 درجات، وجيمس ميلنر الحاصل على تقييم 7.9 .

ومنح موقع THIS IS Anfield محمد صلاح نسبة تقييم بلغت 7 درجات، وهي نفس نسبة التقييم التي حصل عليها من مواقع THE ECHO و THE MIRROR و REDMEN TV، فيما حصل على نسبىة تقييم بلغت 7.6 بموقع TIA READERS، بينما النسبة الأكبر كانت بموقع FOTMOB Stats الذي منحه 8.5 درجات.

وبهدف صلاح في شباك بورنموث يرفع رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا في 29 جولة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى 4 أهداف سجلها في بطولة دوري أبطال أوروبا.