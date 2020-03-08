أوباميانج يرد على شائعات رحيله عن أرسنال

أعرب بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بالتواجد داخل صفوف المدفعجية، مشددًا على التزامه تجاه النادي.

وكان مستقبل أوباميانج مع أرسنال، محل العديد من التكهنات الفترة الماضية، مع اقتراب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، في ظل اهتمام برشلونة وريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، في الوقت الذي يأمل فيه أرسنال بتحصين النجم الجابوني بعقد جديد.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، تصريحات أوباميانج، حيث أكد:" أحاول أن أكون جاهزًا دائمًا، وأحب مشجعي أرسنال، فعندما كنت صغيرًا في السن، اعتدت على مشاهدة المدفعجية، حيث كان لديهم دائمًا لاعبين رائعين، وفازوا بالكثير من البطولات".

وأتم:" لذلك أعتقد أنه من دواعي سروري التواجد هنا، فأنا سعيد حقًا، وهذا هو شعوري الحقيقي".

جدير بالذكر أن أوباميانج لم يفز بأي بطولة مع أرسنال خلال تواجده مع الفريق، ولم يشارك مع المدفعجية في دوري أبطال أوروبا، وببلوغه الـ30 عامًا، يتبقى أمام الجابوني سنوات محدودة، قد تدفعه للرحيل عن أرسنال، في حال رغبته بالتواجد بين العظماء.