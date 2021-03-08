رئيس وزراء رومانيا يوجه بالبدء في مرحلة التطعيم الثالثة ضد كورونا

أعلن رئيس وزراء رومانيا فلورين كيتسو، أنه وجه باتخاذ كافة الخطوات للبدء في المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد في وقت أقرب مما هو مخطط له.

وأوضح كيتسو، حسبما ذكر راديو "رومانيا الدولي" اليوم الاثنين، أن سبب وراء هذه الخطوة يرجع إلى أن بلاده ستتسلم خلال شهر مارس الجاري 2.6 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، الشحنة التي تعد أكثر مما كان مقدرًا لها في الأساس.

وتلقى 1.16 مليون شخص في رومانيا اللقاح المضاد للفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالوباء في البلاد منذ بدء انتشار الجائحة أكثر من 830 ألف إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى نحو 21 ألف حالة.