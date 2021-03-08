الطيب: أدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة

توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتحية «لكلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات»، متابعًا: «أقول لهن شكرًا على ما قدمتموه».



ودعا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز.



ويحتفل العالم في يوم الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة؛ لتذكير المجتمعات المختلفة بأهمية دور المرأة، وضرورة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.





