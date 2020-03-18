الضرائب: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما في حكمها الإقرار الضريبي (التسوية السنوية) حتى نهاية مارس 2021، والتي كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021 وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير 2021 نظرًا للظروف الاستثنائية التي تقتضيها جائحة «كورونا»، وحرصًا من الوزارة على تقديم كامل الدعم للممولين.

وأكد أن هذه المهلة أخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخرى، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وقال وزير المالية، إن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما في حكمها حتى نهاية مارس 2021 يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021، ومساندة من الدولة لهم في ظل انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ودعمًا لأواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

وأكد تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابي مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.