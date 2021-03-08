كشف ملابسات استغاثة سيدة وتضررها من نجلتها بالقاهرة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية بشأن استغاثة سيدة.



ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية بشأن استغاثة إحدى السيدات عبر أحد البرامج.



وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج)، وبسؤالها قررت بتضررها من نجلتها (محامية، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "لم يتم إستجوابها")، لاستغلالها توكيل عام للقضايا "سبق تحريره لها منذ 10 سنوات"، في بيع الشقة سكنها، وكذا محل وبدروم بذات العقار لنفسها "دون علمها أو موافقتها"، واتهمتها بالنصب.



تم اتخاذ الإجراءت اللازمة.