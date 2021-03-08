إسرائيل تقترب من الربط الكهربائي مع أوروبا بتوقيع مذكرة تفاهم مع قبرص واليونان

اقتربت إسرائيل خطوة من الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، وبالتالي مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، وهو الأمر المهم لأمن الطاقة في إسرائيل.



وذكر التليفزيون القبرصي أن ممثلين عن كل من إسرائيل وقبرص واليونان وقعوا مذكرة تفاهم في العاصمة القبرصية نيقوسيا لمد خط كهربائي بطول إجمالي نحو 1208 كيلومترات، من إسرائيل إلى قبرص ومن هناك إلى جزيرة كريت اليونانية.



ويبلغ طول الخط من إسرائيل إلى قبرص 310 كيلومترات، ومنها إلى جزيرة كريت 898 كيلومترا.



ووفقا للحكومة القبرصية، فإنه إذا ما مضت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المقرر أن يكون خط الربط جاهزا بنهاية عام 2023 .



وذكر التليفزيون القبرصي أن المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل على المشروع عام 2016 ، وستساهم بمبلغ 647 مليون يورو (769 مليون دولار).



ولفتت إلى أن الخط سيكون أحد أطول خطوط نقل الطاقة الكهربائية تحت الماء في العالم.