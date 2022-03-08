منع بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في روسيا

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أعلن الاتحاد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعليق اتفاقه مع شريك البث الروسي رامبلر (اوكو سبورت) مما يعني عدم بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على شاشات التليفزيون الروسي.

واتخذ هذا القرار خلال اجتماع الأطراف المعنية اليوم الثلاثاء في لندن ، حيث اتفقت جميع الأندية العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز على هذا القرار، في خطوة تصعيدية جديدة ضد روسيا بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا.

واتخذ اتحاد الكرة الإنجليزي نفس القرار بالنسبة لمسابقة كأس الاتحاد، في الوقت الذي منع فيه بث مباريات كأس رابطة المحترفين على المنصات الروسية.

كما قرر الدوري الإنجليزي الممتاز التبرع بمليون جنيه إسترليني (مليون و300 آلف دولار) لدعم المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

كما قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعليق اتفاقيته مع شبكة "ماتش" الروسية للبث بشأن حقوق كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل فوري، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأشارت (بي ايه ميديا) إلى أن مواجهة المنتخب الأوكراني أمام نظيره الاسكتلندي في المربع الذهبي من الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر، تم تأجيلها بعد تقدم اتحاد الكرة الأوكراني بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة الأسبوع الماضي.

ومن المقر أن يؤكد فيفا قريبا نبأ تأجيل المباراة التي كان مقررا لها في 24 آذار/مارس الجاري في هامبدن.