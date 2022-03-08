مندوب روسيا بالأمم المتحدة: كييف تمنع مغادرة المدنيين باتجاه موسكو

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن أوكرانيا تستخدم كل السبل لمنع مغادرة المدنيين باتجاه بلاده.

ودعا نيبينزيا -حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- الغرب إلى إقناع السلطات الأوكرانية بالتعاون في فتح الممرات الإنسانية والتفكير في سلامة المدنيين المحتجزين.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن -أمس الإثنين- أن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي عمليتها العسكرية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف أنشطتها العسكرية وتثبيت وضعها الحيادي دستوريا والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.