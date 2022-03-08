أبدى الفنان محمود حافظ، سعادته وفخره برموز الفن المصري أمثال الفنان عادل إمام الذي يحلم بأداء دور معه، وأحمد زكي وغيرهم، معترفًا أن المخرج عاطف الطيب هو المفضل لديه؛ نظرًا لعشقه المدرسة الواقعية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة»، مع الإعلامي عمرو الليثي، أنه واجه العديد من التحديات خلال مسيرته الفنية، وكانت بدايته الحقيقية في مسلسل «يا ورد مين يشتريك» مع الفنانة سميرة أحمد، بعدما ظهر في مشهد واحد فقط.

وعن فيلم «عنتر ابن ابن ابن شداد» مع الفنان محمد هنيدي، ذكر أنه تلقى اتصالا منه وسأله المشاركة في دور كان مكونا من 4 مشاهد، ولكن «حافظ» طلب دور آخر ولقى استجابة من الفنان الكوميدي الذي تمسك بمشاركته.

وأوضح أنه شارك في مسلسل «الاختيار» نظرًا لجودة النص والشخصية، متابعًا: «كنت حاسس بكل جملة وتفصيلة في مسلسل الاختيار».

كما أبدى سعادته بفيلم الممر، مستكملا: «هو رسالة للأجيال الجديدة، يجب أن يعرفوا تضحيات أبطالنا، كنت فخور بالمشاركة وأجلّت زفافي من أجل الفيلم».