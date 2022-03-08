ألمانيا تستضيف اجتماعا لمناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن برلين ستستضيف اجتماعا عبر الإنترنت لوزراء الزراعة من دول مجموعة السبع، يوم الجمعة المقبل؛ لمناقشة تأثير الهجوم الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وأفضل السبل لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، قوله في بيان "توفير المواد الغذائية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي آمن، ولكن يمكن توقع حدوث نقص أكبر في بعض البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة حيث تسود الندرة بالفعل اليوم بسبب قضايا مثل الجفاف.. لا يمكن استبعاد ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الدول الصناعية أيضا".

وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الأكثر تقدما هذا العام.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، تقول إنها لا تستهدف احتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والإمساك بمن تعتبرهم قوميين خطرين.