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بالصور.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في السعودية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 5:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 5:12 م

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس السيسي، والوفد المرافق له، فيما عبر الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أجريت للرئيس السيسي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، وأقام مأدبة غداء تكريماً له.

 

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