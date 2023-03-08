لجنة وزارية عربية برئاسة السعودية تناقش التدخلات الإيرانية في الشئون العربية

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عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران، اجتماعا اليوم الأربعاء بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية برئاسة السعودية، على هامش أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية.

وتضم اللجنة في عضويتها السعودية رئيسًا، وكل من مصر والإمارات، والبحرين بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة مستجدات وتطورات ملف الأزمة مع إيران والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.