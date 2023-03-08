 لجنة وزارية عربية برئاسة مصر تناقش التدخلات التركية في الشئون الداخلية العربية - بوابة الشروق
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لجنة وزارية عربية برئاسة مصر تناقش التدخلات التركية في الشئون الداخلية العربية

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 11:03 ص

 

عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعا اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، والمنعقدة على هامش أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وانعقدت اللجنة برئاسة مصر وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة العربية.

وتناقش اللجنة، التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية، وسترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم.

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