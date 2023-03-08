وزير الداخلية التونسي يؤكد ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من أذنب في حق الوطن

أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من أذنب في حق الوطن، قائلا: "لا بد لكل من أخطأ أن يحاسب فمن أجل الحقوق والحريات لا بد أن تكون هناك مساءلة".

ودعا - وفق تصريح بثته وزارة الداخلية التونسية بمناسبة زيارة وزير الداخلية إلى مدينة بنقردان بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لملحمة 7 مارس- إلى الالتفات حول الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل مصلحة تونس.

وأشار توفيق شرف الدين إلى أنّ هذه الملحمة وجهت رسالة مفادها أن الوطن أمانة، وأن الجميع جاهزون فداء لتونس في اللحظات الحاسمة وأن تونس لن تكون أبدا حاضنة للإرهاب".

ونوه إلى أن إحياء تلك الذكرى والوفاء للشهداء بالكشف عمن كان وراء دخول الإرهاب إلى تونس ومن قام بالتغطية على الإرهابيين ومن قام بحمايتهم قانونيا أو قضائيا ومن تستر عليهم و من أسدل لهم ستارا إعلاميا، معتبرا أنهم أشخاص لا يعرفون معنى الأمانة والوطنية ويتاجرون بكلّ القيم.