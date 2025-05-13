أبو الغيط: آمل أن تثمر زيارة ترامب بوقف إطلاق النار في غزة

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تبدأ الثلاثاء وتشمل السعودية وقطر والإمارات.

وأعرب خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الاعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» عن صعوبة توقع نوايا أو مبادرات الرئيس ترامب، قائلا: «من يعرف ترامب، وأنا لا أزعم معرفتي به لكن راقبته بإمعان شديد على مدى الأربع سنوات الأولى من ولايته، ثم الفترة الحالية؛ لا ينبغي لك أن تتصور أو تزعم كسياسي أو شخصية تعمل في مجال العلاقات الدولية أنك قادر على فهم ما يدور وما يمكن أن يصدر عن الرئيس ترامب من نوايا وأفكار ومبادرات».

وأشار إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالزيارة، معقبا: «لا شيء ينبغي توقعه، وينبغي توقع كل شيء».

وعبر عن آماله بشأن نتائج الزيارة، متابعا: «أملي كبير أن يفرض وقف إطلاق النار في غزة كنتيجة مباشرة للزيارة، وأملي كبير أن تسعى الدول العربية إلى إقناعه وتلقينه بظروف المنطقة والعلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية، والتهديدات التي يمكن أن تصيب الشرق الأوسط من وراء هذا التوحش الإسرائيلي غير المسبوق».

واختتم: «دعونا لا نستبق الخطوات، ونراقب الزيارة ونتائجها وكل عناصرها، وماذا سوف يقدم هو للعرب وما سيقدم له العرب في القمة».