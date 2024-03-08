شاركت الإعلامية ريهام سعيد للمرة الأولى بموسم الرياض، مساء أمس الخميس، لتقديم فقرة الشاب المصرى الموهوب أحمد البرنس من ذوى الهمم، خلال حفل مي فاروق، ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك عقب تلبية المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشبخ لنداء ورغبة الشاب الموهوب والذى تلقاه عبر برنامج "هى وصبايا".

فى البداية كشف مقدم الحفل سامي جميل لجمهور موسم الرياض، عن خلفية مشاركة أحمد البرنس فى احتفالية الليلة بعرض فقرة مسجلة للإعلامية ريهام سعيد من برنامجها "هي وصبايا" وجهت فيه كلمة شكر للمستشار تركي آل الشيخ لما حققه فى المملكة من طفرة لصناعة وإثراء الفنون والترفيه على جميع المستويات وبخاصة ما يمتلكه من طيبة فى "جبر الخواطر".

وعرضت ريهام سعيد فيديو ببرنامجها "هى وصبايا" عبارة عن نداء لشاب موهوب من ذوي الهمم يدعى (أحمد البرنس)، يطالب الإعلامية بأن تساعده على وصول صوته للمستشار تركي آل الشيخ.

وأشار سامي جميل إلى تجاوب المستشار تركي آل الشيخ للنداء الإنسانى ورده عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "أهلا وسهلا فيك وحاضر هتغني يوم الخميس في حفل مي فاروق جهز نفسك".

كما حرص المستشار تركي آل الشيخ علي حضور بروفة أحمد البرنس ونشر صورة تجمعهما عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "وعدتك وإن شاء الله أنا قد الوعد".

وصعدت ريهام سعيد على خشبة مسرح أبو بكر سالم وعبرت عن سعادتها بوجودها فى هذا المكان، وقدمت كلمة موجزة عن ما تقدمه ببرنامجها الخيري ومدى تجاوب المستشار تركي آل الشيخ في أقل من 60 دقيقة لنداء الشباب الموهوب أحمد البرنس الذى عرضته ببرنامجها.

ووصفت ريهام لحظة السعادة البالغة التي شعر بها البرنس عندما علم بأنه سيشارك فى موسم الرياض ويعرض فنه للجمهور السعودي، بالإضافة إلى سعادته باستقبال المستشار تركي آل الشيخ له واحتضانه وهو وصفته بجبر الخواطر الذي تقدمه المملكة والذي يعبر عن الإنسانية والرقي.

وأوضحت ريهام أن هذا الحفل وما به من إنسانية تجاه ذوى الهمم، يتزامن مع احتفالية أقيمت فى مصر، وهي قادرن باختلاف لذوى القدرات الخاصة برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيس الذى وجهت له بالغ الشكر لاهتمامه بذوى الهمم.

كما وجهت الشكر والامتنان للملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذى استكمل مسيرة التطور غير المسبوقة للملكة.

ثم قدمت المطرب أحمد البرنس الذي أضفى حالة من الإثارة والبهجة بتقديمه لأغنية "أم الدنيا" للمغني محمد حماقي وسط تفاعل الجمهور.