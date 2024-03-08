الداخلية التونسية: 11 عنصرا إرهابيا ما يزالون متحصنين في الجبال

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قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إن 11 عنصرا إرهابيا ينتمون إلى كتيبة "عقبة بن نافع" المتطرفة، ما يزالون متحصنين بالجبال حتى عام 2023.

وأفاد المتحدث فاكر بوزغاية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن عدد الإرهابيين كان في حدود 117 عنصرا بين عامي 2014 و2016.

وتصاعدت هجمات الجماعات المسلحة ضد دوريات عسكرية وأمنية ومدنيين من الرعاة في الجبال والغابات، بعد ثورة 2011 مستفيدة من الانفلات الأمني.

لكن الهجمات عرفت تدريجيا انحسارا بعد شن قوات الأمن ووحدات مكافحة الإرهاب لعمليات نوعية مكنت من تصفية العديد من القيادات والعناصر الإرهابية.

ويوافق أمس الخميس 7 مارس الذكرى الثامنة لأحداث مدينة بن قردان جنوب تونس عام 2016، والذي صدت فيه قوات الأمن والجيش هجوما مباغتا لمسلحين موالين لتنظيم "داعش" المتطرف على أهداف حساسة بالمدينة.

وقتل في المواجهات 55 عنصرا إرهابيا و12 عسكريا وأمنيا وسبعة مدنيين.