التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام الزمالك في بطولة كأس مصر قبل النهائي

يترقب عشاق كرة القدم المصرية قمة الأهلي والزمالك والتي تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي النسخة المؤجلة من كأس مصر، موسم 2022-2023.

السعودية تستضيف نهائي كأس مصر، البطولة الأعرق في البلاد، والتي تقام للمرة الأولى خارج مصر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويتفوق الأهلي على الزمالك في المواجهات المباشرة من بطولة كأس مصر، كتفوقه في المواجهات المباشرة في جميع البطولات.

ولعب الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، قبل مواجهة اليوم، 32 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 16، فيما انتصر الزمالك 11 مرة، وتعادل الفريقان في 5 مباريات كانت جميعها قبل اعتماد نظام ركلات الترجيح، حيث لجأ الفريقان وقتها لإعادة المباراة.

ويبقى الفوز الأكبر للزمالك في بطولة الكأس في نهائي 1944 حينما فاز 6-0، في المباراة الشهيرة التي لعبها الأهلي بالشباب بسبب سفر معظم لاعبي الفريق الأول لخوض مباراة في فلسطين.

بينما يرجع أكبر فوز للأهلي لمواجهة ربع النهائي 1937، حينما انتصر 5-0، في الإعادة الثالثة للمباراة، بعد التعادل 1-1 في المباراة الأولى و2-2 في المواجهة الثانية.

وعلى مستوى النهائي التقى الفريقان في نهائي البطولة، الأقدم في مصر، 19 مرة، بالإضافة إلى مرة وحيدة تأهل الفريقان للنهائي ولم تلعب المباراة وتقاسم النادييان اللقب، وكان ذلك موسم 1942-1943، وتقاسم الفريقان اللقب مرة أخرى موسم 1957-1958، بعدما تعادلا مرتين 0-0 و2-2.

وفي 18 موسم انتهى بفوز أحد الفريقين، حقق الأهلي الفوز في 9 نهائيات أمام الزمالك، فيما حقق الزمالك 9 انتصارات كذلك، وكان أول نهائي يجمع الفريقين في موسم 1927-1928 وفاز الأهلي 1-0، فيما كان آخر نهائي بين الفريقين موسم 2020-2021 وفاز الزمالك 2-1.