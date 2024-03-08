محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد الحلمية بالحامول بتكلفة 3 ملايين جنيه

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الحلمية الغربي بالحامول، بمساحه 520 مترا وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وسط فرحة الأهالي، بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ويونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار المحافظ، إلى أن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في بناء المساجد وتطويرها، وحرصها على نشر الفكر الوسطي المعتدل.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتي كانت بعنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام" داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.