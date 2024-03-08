التشكيل الرسمي لمباراة بلدية المحلة والجونة في الدوري

يستضيف بلدية المحلة فريق الجونة في الرابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بلدية المحلة، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف الجونة، منافسه من مباراة اليوم وصاحب المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

ويدخل بلدية المحلة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: هشام حافظ، إسلام مرزوق، محمد عادل أمو وعلاء يحيى.

خط الوسط: أحمد رضا، محمد صابر، ماجد هاني ويوسف حسن.

الهجوم: حسام أشرف ومحمد أميسي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كريم ممدوح، عبد الله جمعة، معاذ مسعد، إينوكي، محمود ماهر، حسام حسن، عبدالرحمن سمانة، أحمد مجدي ووحيد محسن.

على الجانب الآخر، يدخل الجونة مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: محمد الدغيمي، كريست بيكالي، أحمد حسام وكمال أبو الفتوح.

خط الوسط: عبدالله هاشم، نور السيد، أرنود، رضا سيد عبد السلام وفرانك إتوجا.

الهجوم: أيمن سعد موكا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: صبري رحيل، أحمد مسعود، حسام غانم، محمد عماد، مازن ياسر، محمود عبدة، حسن سمير وسيف الدين علي محمد.