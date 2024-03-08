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إيطاليا: نسعى لاعتماد رؤية شاملة في أفريقيا عبر خطة ماتي

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
مروة محمد
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 2:27 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 2:27 م

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن إيطاليا تريد اعتماد رؤية شاملة في أفريقيا من خلال خطة ماتي.

وقال تاياني، على هامش غرفة التحكم بشأن التدويل الجاري اليوم في وزارة الأعمال وصنع في إيطاليا: إنه حضور ليس ماليا أو في مجال الطاقة فحسب، بل يعتمد أيضا على تنظيم المشاريع المشتركة وتصدير خبرتنا، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وأوضح تاياني أن "40% من الصادرات البحرية الإيطالية تمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر"، موضحاً أنه لهذا السبب أردنا بشدة مهمة اسبيدس الأوروبية حيث عهدت إلينا بقيادتها العملياتية، ونريد حماية سفننا التجارية بشكل مطلق.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي: "القواعد واضحة للغاية: تدمير كل ما يهاجم سفننا التجارية".

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