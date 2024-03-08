الخارجية: تحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ولكل امرأة مصرية تقف إلى جوارها

شاركت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة، الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة من خلال منشور للسفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر حسابه الرسمي في منصة "X".



وقال المتحدث باسم الخارجية: "يمتزج شعورنا بالفخر بما حققته المرأة من نجاحات على درب تقدم المجتمعات، مع حزن عميق لما تعانيه نساء غزة من آثار حرب غاشمة أزهقت أرواح 9000 سيدة فداء لعدالة قضيتها".

وبعث أبو زيد: "بتحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ولكل امرأة مصرية تقف إلى جوارها".

ويتزامن الاحتفال بيوم المرأة العالمي مع تزايد التصعيد على الأراضي الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي.