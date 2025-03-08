فوز سيدات الزمالك على بيراميدز بثنائية في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على بيراميدز بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك كل من: "كنزي مجدي، وجميلة ياسر".

قدمت لاعبات الزمالك أداءً فنياً جيداً خلال المباراة، وصنع الفريق عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، نتج عنه تسجيل هدفين ، بجانب إهدار عدة فرص محققة على مرمى بيراميدز.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً".