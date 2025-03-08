إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بجنوب لبنان

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أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، على سيارة في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، "نفّذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى سقوط إصابات".

وأشارت الوكالة إلى تسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو متوسط.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.