الإمارات تدين الهجمات المسلحة على قوات الأمن السورية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في سوريا والتي تستهدف القوات الأمنية.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

كما جددت دعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

في سياق متصل، أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوف مجلس التعاون إلى جانب سوريا في جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن واستقرار شعبها.

وشدد البديوي على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ163، من إدانة لجميع أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا، وتأكيد موقف مجلس التعاون الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت دوافعها وأسبابها.

وأعرب عن تطلعاته بأن يسود الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، في ظل سيادة القانون والعدالة، وتحقيق آمال الشعب السوري في مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.

وبدأ التصعيد الأخير من جانب فلول النظام السابق من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، حيث تم قتل عنصر أمني وجرح آخرين، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة قتل فيه 15 عنصرا أمنيا، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء داخل مدينة اللاذقية، حيث حاول مسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.

وتعد هذه الهجمات الأعنف التي تتعرض لها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.