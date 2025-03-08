حسين فهمي: صفعت مخرجا على وجهه لإضافته مشاهد مخلة لي في فيلم

كشف الفنان حسين فهمي، عن صفعه أحد المخرجين على وجهه بسبب إخلاله بميثاق الشرف الأخلاقي، قائلا: «اضطريت أضربه بالقلم لأنه أخل بميثاق الشرف، عمل مونتاج وأضاف مشاهد أنا مش فيها خالص في الظلام على أنها أنا، فقررت أول ما أشوفه أضربه».

وأضاف خلال برنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، أن الواقعة حدثت في مهرجان كان، معقبًا: «كان المنتج نادر الأتاسي رحمه الله كان عامل ريسبشن، فوجئت بوجوده ذهبت إليه وضربته بالقلم فعلا، قلت له أنت راجل لا يمكن أثق فيك بأي شكل من الأشكال».

وأشار إلى أنه لجأ إلى النائب العام بسبب المشاهد التي وصفها بأنها «مخلة» للآداب، متابعا: «مكنتش أنا اللي فيها ولا البطلة، ولجنة النقابة بعد التحقيق ومشاهدة العمل أقرت أن المشاهد مضافة».

وشدد على أنه: «أنا في حياتي عمري ما عملت كدا ولا هعمل كدا، إنما أنا اضطريت لأن الأخلاق أهم شيء في العمل».

ورفض الإفصاح عن اسم الفيلم والمخرج غير المصري، مكتفيًا بالقول إن اسمه مكون من 3 كلمات، قائلا: «دافعت عن نفسي وأخذت حقي».