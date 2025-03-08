تساقط أمطار متوسطة واستمرار الملاحة والصيد في كفر الشيخ

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شهدت المدن الساحلية لمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، ومن بينها مدن مطوبس وبلطيم والبرلس ومصيف بلطيم تساقط أمطار متوسطة.

كما شهدت باقي مدن المحافظة، أمطارا خفيفة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء متفرقة من المراكز والمدن.

وقام مسؤولو الوحدات المحلية بالمحافظة، بانتشال مياه الأمطار والتجمعات المائية المتواجدة على الطرق والأحياء والشوارع، وكسح مخلفات الطرق ومياه الأمطار والطينة عبر سيارات الوحدات المحلية إلى شبكات الصرف الصحي؛ لتسهيل حركة المرور للسيارات والمارة.

وأصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، تعليمات مشددة إلى جميع مسئولي والعاملين بالوحدات المحلية باليقظة، ومتابعة حالة الطقس على مدار اليوم ومسح مياه الأمطار، والمخلفات وتنظيف الطرق، والأحياء وإزالة أي آثار لمياه الأمطار بالشوارع والأحياء.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ، خلال تصريحات صحفية لـ"الشروق"، إن المدن الساحلية لمحافظة كفر الشيخ تشهد حالة طقس سيئة وتساقط أمطار، ولكنها ليست بالخطورة التي تعطل رحلات الصيد والملاحة.

وأوضح أن ميناء البرلس مفتوح أمام رحلات الملاحة والصيد مع مرور مئات السفن ومراكب الصيد عبر الميناء إلى عرض البحر؛ لاستمرار رحلات الصيد اليومية من قبل الصيادين.

وأشار إلى أن النقابة طالبت الصيادين بالحذر من مياه الأمطار.