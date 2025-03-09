المفتي: نعاني من فجوة بين الأباء والأبناء نتجت عنها سلوكيات غريبة

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إنَّ هناك فجوة في كثير من البيوت بين الوالدين والأبناء.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «اسأل المفتي» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، أن هذه الفجوة أدّت إلى مجموعة من السلوكيات الغريبة التي تأباها الفطرة السوية وتتناقض مع ما تم التربية عليه قديمًا وعُرف من قيم وعادات وتقاليد.

وأوضح أن هذه الفجوة قد تأتي متصادمة مع الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن العلاقة الإيجابية هي التي ينتج عنها الشخصية السوية.

ونوه بأن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال إيجاد علاقة ناجحة تربط بين الوالدين، بحيث يستشعر الولد قيمتهما وقدرهما ومكانتهما، وفي نفس الوقت ينظر الوالدان إلى الولد على أنه نوع من المسؤولية وأن الله تبارك وتعالى سوف يسألهم عن هذا المسئولية.

وشدد على أن الناظر في التاريخ الإنساني والحضارات الإنسانية قديمًا وحديثًا يستطيع أن يقف على مدى العناية والرعاية بهذا الجانب، وبخاصة أن هذه العلاقة تربط بين أصل وفرع، بين والد وولد.

ولفت إلى آن آيات القرآن الكريم وما نُقل عن النبي صلى الله عليه والسلام تشير إلى أن هذا الموضوع أحد أهم الموضوعات التي أولتها الشريعة الإسلامية موفور العناية.