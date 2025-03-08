أُصيب 12 شخصا في إطلاق نار داخل حانة في شرقى تورونتو، فيما وصفته الشرطة بأنه عمل عنيف متهور نفذه ثلاثة رجال دخلوا إلى الحانة وأطلقوا النار عشوائيا دون سابق إنذار.

وقال مسؤول الشرطة الكندية بول ماكنتاير من شرطة تورونتو إن الشرطة تلقت عدة مكالمات طارئة تفيد بحدوث إطلاق نار في حانة "بايبر آرمز " حوالي الساعة 1040 مساء الجمعة.

ووفقا للتحقيقات الأولية، دخل ثلاثة رجال الحانة وبدأوا بإطلاق النار على الزبائن، بحسب ما ذكره ماكنتاير خلال مؤتمر صحفي في موقع الحادث. ولم يتم اعتقال أي مشتبه به على الفور.

وأضاف ماكنتاير: "كان أحد المهاجمين مسلحا ببندقية هجومية، بينما كان الآخران يحملان مسدسات. دخلوا الحانة، وأشهروا أسلحتهم، ثم بدأوا في إطلاق النار عشوائيا على الأشخاص الجالسين بالداخل."

وأوضح أن الشرطة وصلت إلى الموقع وعثرت على 12 مصابا بجروح متفاوتة، حيث نُقلوا إلى مستشفيات محلية، وتأكدت إصابة ستة منهم بطلقات نارية غير مهددة للحياة، مشيرا إلى أنهم كانوا "محظوظين للغاية".

أما الضحايا الستة الآخرون، فقد تعرضوا لجروح جراء تطاير الزجاج المحطم.

وأكد ماكنتاير أن الدافع وراء الهجوم لم يُعرف بعد، واصفا الحادث بأنه "عمل عنيف متهور وجريء هزّ مجتمعنا والمدينة بأكملها".