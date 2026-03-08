جامعة طنطا تعلن حالة الاستعداد القصوى بمستشفياتها عقب حادث طريق طنطا - المحلة

صرح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بأنه يتابع لحظيًا تداعيات الحادث الذي وقع اليوم الأحد، على طريق "طنطا – المحلة"، الذي أسفر عن تعرض عدد من طلاب الجامعة لإصابات متفاوتة أثناء عودتهم إلى منازلهم على متن حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة.

وأعرب "حسين"، في بيان اليوم، عن خالص مواساته للطلاب المصابين وأسرهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع سلامة طلابها على رأس أولوياتها، وأنها تتابع الموقف بكل اهتمام.

وأصدر رئيس الجامعة، توجيهات عاجلة وفورية برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية، مشددًا على ضرورة استنفار كل الأطقم الطبية والتمريضية من مختلف التخصصات لاستقبال المصابين والتعامل مع الحالات الوافدة بأقصى درجات الكفاءة والسرعة.

وأكد أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها البشرية والتقنية لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للطلاب، مشددًا على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة والأشعات اللازمة للاطمئنان الكامل على استقرار كل الحالات، وتوفير جميع المستلزمات العلاجية والدوائية المطلوبة دون أي تأخير.

ووجه حسين، بتخصيص فرق طبية متخصصة لمتابعة كل حالة على حدة، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب وذويهم في هذه الأوقات الصعبة، وضمان المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع أبنائه الطلاب، داعيًا الله أن يحفظهم من كل سوء.



