الأحد 8 مارس 2026
الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2072 مصابا منذ بدء الحرب مع إيران


نشر في: الأحد 8 مارس 2026 - 8:51 م | آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2026 - 8:51 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إحصائية جديدة لعدد المصابين منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها تعاملت مع 2072 مصابا منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن 155 جريحا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 9 حالات وُصفت بالحرجة جدًا.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

