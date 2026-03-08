جيش الاحتلال يزعم مقتل 5 قادة بارزين في فيلق لبنان التابع للحرس الثوري الإيراني

زعم جيش الاحتلال، أنه قتل 5 قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري من خلال غارة جوية دقيقة في العاصمة اللبنائية بيروت.

وقال بيان لجيش الاحتلال: «خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت».

وزعم البيان، أن فيلق لبنان يعد محور اتصال مركزي بين حزب الله وإيران، وادعى أن قادته يعملون على تنسيق أنشطة مسلحة في لبنان، وتابع: «كان القادة الذين تم القضاء عليهم يروجون لنشاطات مسلحة في أنحاء لبنان، وكانوا يختبئون في فندق مدني».

وأبرز البيان، أسماء العناصر الخمسة، وهم مجيد حسيني وادعى أنه كان مسئولًا عن تحويل الأموال إلى جماعات موالية لإيران في لبنان لتمويل نشاطات حزب الله، وفيلق لبنان، وفيلق فلسطين، وحركة حماس، وغيرها، وعلي رضا بى ازار، قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس، وأحمد رسولي مسئول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولًا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة، على حد زعمه.

ولفت كذلك إلى حسين أحمدلو، وزعم أنه عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن إسرائيل لأغراض مسلحة، وأبو محمد علي، ممثل حزب الله في فيلق فلسطين والمسئول عن التنسيق المستمر بين المنظمة وفيلق فلسطين، وفق ادعائه.