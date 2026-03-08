جيش الاحتلال: نفذنا أكثر من 100 هجوم على لبنان خلال 24 ساعة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نُفذ أكثر من 100 هجوم خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك هجوم على مجمع تابع لوحدة قوة الرضوان في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف الجيش في بيان، أنه يواصل استهداف ما سماها البنية التحتية لحزب الله، حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعشرات المواقع العسكرية، وفق زعمه.

وتابع: «في الضاحية ببيروت، تم استهداف مقر وتدريب لعناصر من وحدة قوة الرضوان.. كان عناصر الوحدة المتواجدون في المجمع يُعدّون لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل».

واستكمل: «بالإضافة إلى ذلك، قضى الجيش الإسرائيلي على مصطفى أحمد الزين في منطقة البقاع، وهو عنصر في حزب الله كان على اتصال وثيق بعناصر في فيلق القدس الإيراني. كان مصطفى أحمد الزين يقيم في إيران في السنوات الأخيرة، ومن هناك كان يُدير أنشطته التي ساهمت في الترويج لمخططات إرهابية ضد إسرائيل».

وذكر جيش الاحتلال، أنه سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله، الذي قرر الانضمام إلى الحرب والعمل تحت ما سماها «رعاية النظام الإيراني»، وفق ادعائه.