قال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني علي حسيني أشكوري، يوم الأحد، إن اسم خامنئي سيستمر بوصفه قائدا لإيران، مضيفا أن القائد الجديد قد جرى اختياره، وسيُعلن عنه المسئولون قريباً.

وقال: "بأغلبية الأصوات، تم اختيار الشخص الذي سيواصل نهج الإمامين الخميني وخامنئي. اسم خامنئي سيستمر. وقد أُدليت الأصوات، وسيُعلَن الأمر قريبا"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

في أعقاب مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، دخلت إيران مرحلة سياسية حساسة مع بدء مجلس خبراء القيادة إجراءات اختيار خليفة له، وهو المنصب الأعلى في النظام السياسي الإيراني منذ قيام إيران عام 1979.

ويُعد مجلس الخبراء الجهة الدستورية المخولة باختيار المرشد الأعلى والإشراف على أدائه، وقد عقد اجتماعات مكثفة في ظل حالة ترقب داخلي وخارجي لمعرفة الشخصية التي ستتولى قيادة البلاد في هذه المرحلة المفصلية.