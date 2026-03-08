جاريد كوشنر يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل

يجري جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، زيارة مقررة إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل. حسبما أفادت القناة 12 العبرية.

وفقا للقناة ستكون هذه أول زيارة لمسئول حكومي أمريكي رفيع المستوى إلى إسرائيل منذ بدء الهجوم العسكري المشترك بين الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة على إيران الأسبوع الماضي.

وأضافت القناة: "كان من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل الأسبوع الماضي في زيارة دولة، إلا أن الزيارة أُلغيت بسبب بدء الهجوم على إيران".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بحسب وكالة شهاب الفلسطينيية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.



