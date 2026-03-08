السعودية تعلن اعتراض مسيرة استهدفت حقلا نفطيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض طائرة مسيرة استهدفت أحد حقوق النفط في المملكة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في بيان مقتضب، باعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.



والسعودية إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية وأهداف أمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودية، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج وسط السعودية.

وقال المتحدث: "في يوم الأحد 19 / 9 / 1447هـ الموافق 8 / 3 / 2026م باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة 12 مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشدّد المتحدث على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير 8 مسيّرات إيرانية بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.