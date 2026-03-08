معاناة مواطني أسيوط من أزمة أسطوانات البوتاجاز في أسيوط بين نقص المعروض والسوق السوداء

تشهد قرى مراكز أسيوط، أزمة طاحنة في نقص أسطوانات البوتاجاز منذ بداية شهر رمضان، في ظل غياب المتابعة والرقابة؛ مما تسبب في زحام شديد أمام مستودعات التوزيع.

وأكد عدد من أهالي قرى مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم والقوصية ومنفلوط وديروط والبداري وساحل سليم بمحافظة أسيوط، أنهم أصيبوا بحالة من الاستياء والغضب الشديدين من تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز، في ظل انتشار السوق السوداء وحصول الباعة الجائلين على الأسطوانات.

وعبر أهالي القرى، عن شكواهم من مفتشي التموين المشرفين على عدد من المستودعات، والذين يحصلون على أعداد من أسطوانات الغاز لبيعها في السوق السوداء "بحسب قولهم"، أو مجاملة أقربائهم وأصحابهم مقابل التغاضي عن محاسبة أصحاب المستودعات، موضحين أن عملية الكوبونات توقفت تمامًا وأصبحت لا فائدة منها، "بحسب تعبيرهم".

وقال مصدر مسئول بمديرية التموين: "تلقينا أكثر من بلاغ يوميًا يفيد بوقوع اشتباكات ومشادات بين المواطنين بسبب الحصول على أسطوانات الغاز منذ بداية شهر رمضان".

وأضاف المصدر، أن حالة الانفلات الإداري تجاه موظفي ومفتشي التموين والوحدات المحلية تسببت في تفاقم أزمات المواد البترولية، في ظل غياب الرقابة خاصة على مداخل ومخارج حدود المحافظة.

كان المئات من أهالي قرى الدوير وكوم إسفحت وأولاد إلياس ودير الجنادلة والعزايزة والمشايعة التابعين لمركزي صدفا والغنايم، والنخيلة والكوم الأحمر وباقور والزرابي ودوينة وبني سميع التابعين لمركز أبوتيج، شهدوا تزاحمًا شديدًا أمام مستودعات البوتاجاز في ظل نقص الوارد من المصنع من ناحية، وقيام أصحاب المستودعات من ناحية أخرى، متهمين المسئولين عن التموين بالتقاعس والتقصير في مواجهة تجار السوق السوداء "بحسب تعبير الأهالي".

ومن جانبه، قال اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إنه تابع مع مسئولي التموين ومصنع تعبئة أسطوانات الغاز زيادة معدلات الإنتاج من حصة أسيوط، وتعزيز الرقابة التموينية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه من خلال حملات التموين والوحدات المحلية تلقى تقريرًا بضبط وتحرير 30 محضرًا لأصحاب مستودعات الغاز بعدد من قرى المحافظة خلال 3 أيام.