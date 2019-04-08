150 أسيرا فلسطينيا يضربون عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية

بدأ نحو 150 أسيرا فلسطينيا عصر اليوم الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، حسبما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الهيئة في بيان لها إن جلسات حوار بين إدارة السجون الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة، التي استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون، لم تسفر عن التوصل لاتفاق.

وذكرت الهيئة، أن قرابة 150 أسير فلسطيني شرعوا عصر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الهيئة أن "الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الاستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية".

وحسب الهيئة، فإن الأسرى يطالبون بإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وتركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وإنهاء عزل الأسرى ووقف الإهمال الطبي.

وتعتقل إسرائيل أكثر من ستة ألاف أسير فلسطيني.