سوريا تفرج عن 8 أردنيين معتقلين

قال عضو مجلس النواب الأردني النائب طارق خوري، اليوم الاثنين، إن سورية أفرجت عن ثمانية أردنيين كانوا معتقلين في سجونها.

وأضاف خوري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قرار الإفراج تم بالعمل الحثيث مع السفارة السورية في عمان، وقد تم التجاوب من الجانب السوري مع طلب الأردن.

ولم يوضح خوري طبيعة القضايا التي اعتقل على خلفيتها المفرج عنهم.

ولم تتضمن القائمة التي أطلعت عليها الـ (د.ب.أ) اسم الصحفي الأردني عمير غرايبة الذي اعتقل مطلع شباط/فبراير الماضي بعد ضبط كاميرا شخصية معه خلال رحلة سياحية في سورية.

من جهة اخرى ،قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب.

وأكد القضاة بأنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر أكتوبر الماضي قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنيا.