السودان: مقتل 7 متظاهرين وإصابة 57 بينهم أفراد أمن يومي السبت والأحد

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الاثنين، عن مقتل سبعة متظاهرين وإصابة 57 آخرين, من بينهم "42" من أفراد الأجهزة الأمنية، فضلا عن اعتقال 2496شخصا خلال التظاهرات التي اندلعت يومي السبت والأحد الماضيين.

وقال وزير الداخلية السوداني بشارة أرو في بيان قرأه أمام البرلمان اليوم، إن حجم التظاهرات التي خرجت في مليونية السبت الماضي التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين " تجمع نقابي غير رسمي" بلغت "33" تظاهرة في أنحاء العاصمة المتفرقة, فضلا عن تظاهرات متفرقة في " 11" ولاية سودانية من أصل " 18" ولاية ,بجانب اعتصام نحو عشرة آلاف متظاهر أمام مقر القيادة العامة للجيش السواني في وسط الخرطوم.

وأكد الوزير ارتفاع عدد قتلى التظاهرات منذ اندلاعها في كانون أول/ديسمبر الماضي , إلى "39" قتيلا ،بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة, بجانب إصابة "201" من المتظاهرين و"282" من القوات النظامية معظمهم من أفراد الشرطة .

وتشهد السودان منذ ما يزيد على الشهرين سلسلة تظاهرات, تولى تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي " زمام الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.