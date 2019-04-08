الاتحاد الأوروبي يطالب الأطراف الليبية بإقرار هدنة إنسانية في طرابلس

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طالبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني الأطراف الليبية بهدنة إنسانية في طرابلس، مؤكدة ضرورة العودة إلى الحوار.

وقالت موجيريني - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث)، اليوم الاثنين، "لابد من تطبيق الهدنة الإنسانية بالكامل والعودة للمفاوضات في ليبيا"، مشيرة إلى أن الليبيين ليسوا بحاجة للمزيد من المعارك وإنما للحوار.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم في لوكسمبورج؛ لبحث تداعيات الأزمة الليبية.

يشار إلى أن محيط طرابلس يشهد معارك عنيفة بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت إطلاق هجوم مضاد سمته (بركان الغضب).