تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غدا الثلاثاء في برلين، لإجراء محادثات حول وضع عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الإثنين في برلين إن المحادثات ستدور حول مسألة تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتعتزم ماي طلب تمديد خروج بلادها من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل، وذلك خلال القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المقرر عقدها بعد غد الأربعاء.

وبدون تمديد مهلة الخروج أو عدم الموافقة على اتفاقية الخروج، ستخرج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد والكثير من قطاعات الحياة في المنطقة.

وتسعى ميركل إلى تجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق. وأكد زايبرت في الوقت نفسه أنه من المهم خلال هذه الفترة الصعبة في المرحلة الانتقالية الحفاظ على وحدة الدول السبعة والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأوضح زايبرت أن المحادثات مع بريطانيا ستُجرى بروح الاحترام ومراعاة هدف الحفاظ على علاقات وثيقة وتشاركية معها حتى عقب خروجها من الاتحاد.