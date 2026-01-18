السلطات السورية تعلن ضبط أسلحة وذخائر في مصياف وسط البلاد

أعلنت السلطات السورية، الأحد، ضبط أسلحة وذخائر في مغارة بريف مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.

وقالت محافظة حماة في بيان، إن "مديرية الأمن الداخلي في مصياف، تتمكن بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب واستناداً إلى معلومات موثوقة، من ضبط أسلحة وذخائر في مغارة قرب بلدة سيغاتا (تتبع مصياف)".

وأشارت إلى أن "المضبوطات شملت قاذفَين آر بي جي، و7 بنادق آلية، ورشاشا عيار 14.5، إلى جانب ذخائر متنوعة وجُعَب عسكرية".

ووفق البيان، "صُودرت المضبوطات بالكامل، ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن عدم استخدامها في أي نشاط يخلّ بالأمن والاستقرار".

وبين الفينة والأخرى، تعلن السلطات السورية ضبط مستودعات أسلحة بمناطق مختلفة في البلاد، يستخدمها فلول النظام البائد في زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى.