انطلاق معرض «أرابيا إكسبو 2019» بموسكو بمشاركة مسؤولين روس وعرب

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، فعاليات معرض "أرابيا إكسبو 2019"؛ وسط مشاركة فعالة من شركات روسية وعربية، ومسؤولين من الحكومة الروسية، وحكومات عربية.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن الفعالية الاقتصادية تهدف لإعطاء زخم للعلاقات بين روسيا والعالم العربي، والارتقاء بها لمستوى جديد، إضافة لتطوير التعاون بين الشركات الروسية والشركات العربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال " أنا على يقين من أن معرض "أرابيا اكسبو" والمناقشات في مجلس الأعمال الروسي العربي، سيسهمان في توسيع الاتصالات المفيدة بين دوائر الأعمال، ورجال الأعمال والمنظمات والشركات المتوسطة والصغيرة، وفي التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة وعقود ذات منفعة متبادلة للطرفين".