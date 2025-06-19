ياسر إبراهيم: لم أخطط للاشتباك مع ميسي «أنا مش بتاع لقطات»

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علق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على الضجة المثارة بشأن اشتباكه مع ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي خلال مباراة الفريقين في افتتاح كأس العالم للأندية، التي انتهت بالتعادل السلبي، فجر يوم الأحد الماضي.

صرح ياسر عبر قناة (إم بي سي مصر 2) "ما حدث مع ميسي مجرد شدة ونرفزة ملعب، وارد أن تحدث مع أي لاعب كرة قدم".

أضاف "ميسي أسطورة بالطبع، لا يمكن لأحد أن يتكلم عنه بسوء، فالكل يعرف من هو ميسي".

وأتم ياسر إبراهيم "أؤكد أن ما حدث مجرد نرفزة ملعب، لم أقصد به شيئا، أنا مش بتاع لقطات".

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لاشتباك ياسر إبراهيم مع ميسي في ملعب "هارد روك"، مما أعاد للأذهان اشتباك النجم الأرجنتيني مع علي البليهي مدافع منتخب السعودية خلال مباراة الفريقين في كأس العالم 2022