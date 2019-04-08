الشرطة الأسترالية تصادر 585 كيلوجراما من مادة الميثامفيتامين

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الاثنين، مصادرة أكثر من نصف طن من مادة الميثامفيتامين، مخبأة في ثلاجات تجارة قادمة من سنغافورة.

وتقدر القيمة السوقية للمخدرات بأكثر من 438 مليون دولار إسترالي (310 ملايين دولار أمريكى)، وفقا لما قاله مسؤولون استراليون في بيان مشترك للشرطة وقوات حرس الحدود.

وقد عثرت السلطات على المخدرات مخبأة في ثلاجات تجارية، من المفترض أنها تحمل مواقد إلكترونية، وجرت مصادرة المخدرات وفتح تحقيق تشترك فيه عدة أجهزة.

وكانت السلطات قد قالت في الماضي إن أستراليا تعاني من "وباء خطير" فيما يتعلق بتعاطي المخدرات "في ظل" الطلب المتزايد" على المخدرات، ما أسفر عن تسجيل عدد قياسي من عمليات المصادرة والاعتقالات خلال الأعوام الأخيرة.